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Росіяни пошкодили колії між Миколаєвом та Херсоном – УЗ

Ірина БалачукЧетвер, 24 жовтня 2024, 12:00
Росіяни пошкодили колії між Миколаєвом та Херсоном – УЗ
Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

Російські загарбники пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон, потяги Укрзалізниці рухатимуться до Миколаєва, а далі для забезпечення перевезень пасажирів залучать автобуси.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами".

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Деталі: Усіх 78 пасажирів, які їдуть до Херсона, обіцяють доставити до місця призначення "з максимально можливим комфортом".

"Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", – повідомили в Укрзалізниці.

Оновлено: Близько 12:00 Укрзалізниця повідомила, що залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

"Рух поїздів здійснюватиметься за графіком", – зазначила пресслужба УЗ.  

УкрзалізницяМиколаївХерсонвійна
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