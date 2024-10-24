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Россияне повредили пути между Николаевом и Херсоном – УЗ

Ирина БалачукЧетверг, 24 октября 2024, 12:00
Россияне повредили пути между Николаевом и Херсоном – УЗ
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

Российские захватчики повредили пути между городами Николаев и Херсон, поезда Укрзализныци будут двигаться до Николаева, а дальше для обеспечения перевозок пассажиров привлекут автобусы.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В связи с вражеским обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда сообщением до Херсона будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами".

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Детали: Всех 78 пассажиров, которые едут в Херсон, обещают доставить к месту назначения "с максимально возможным комфортом".

"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. До обратного рейса планируем восстановить железнодорожное сообщение", – сообщили в Укрзализныце. 

Обновлено: Около 12:00 Укрзализныця сообщила, что железнодорожники закончили восстановление поврежденной инфраструктуры из-за вражеского обстрела на участке между Николаевом и Херсоном.

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"Движение поездов будет осуществляться по графику", – отметила пресс-служба УЗ. 

УкрзализныцяНиколаевХерсонвойна
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