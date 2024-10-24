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Сили ППО знищили 40 безпілотників, один БпЛА ще кружляє над Україною

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 жовтня 2024, 09:01
Сили ППО знищили 40 безпілотників, один БпЛА ще кружляє над Україною
фото: Getty Images

У ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу, на ранок підтверджено збиття  40 ворожих БпЛА.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях".

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Деталі: Повідомляється, що 7 російських безпілотників локаційно було втрачено, 1 знаходиться в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Також росіян вночі запустили по Україні дві крилаті ракети Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. За даними повітряних сил, вони не досягли цілей.

безпілотникивійнаУкраїнаракетний удар
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