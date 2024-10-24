Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников, один БпЛА еще кружит над Украиной

В ночь на 24 октября россияне атаковали Украину 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа, на утро подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях".

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Детали: Сообщается, что 7 российских беспилотников локационно были потеряны, 1 находится в воздушном пространстве Украины, еще 2 - повернули в направлении России и Беларуси.

Также россияне ночью запустили по Украине две крылатые ракеты Х-22 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. По данным воздушных сил, они не достигли целей.