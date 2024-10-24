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Росіяни намагаються заходити в Селидове: Сили оборони вибивають піхоту з околиць

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 жовтня 2024, 10:14
Росіяни намагаються заходити в Селидове: Сили оборони вибивають піхоту з околиць
Селидове з вікна автівки. ілюстративне фото Getty Images від вересня 2024 року

Російські окупанти намагаються просочуватися в Селидове на Донеччині, Сили оборони тримають оборону, вибиваючи групи піхоти з околиць міста.

Джерело: речник НГУ полковник Руслан Музичук в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ворог намагається говорити про контроль над районами міста. Але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозоляти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції.

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Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки ( 52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні)".

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Деталі: За словами речника НГУ, ворог активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають також артилерійських обстрілів, де постійно знищується житлова забудова в приватному секторі.

За рахунок концентрації піхотних груп в лісосмугах, намагається проводити розвідку боєм, атакуючи нові ділянки, додав офіцер.

Загалом на Покровському напрямку 23 жовтня захисники відбили 38 штурмів росіян.

Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога.

Донецька областьвійнаНацгвардія
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