Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытаются заходить в Селидово: Силы обороны выбивают пехоту с окраин

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 10:14
Россияне пытаются заходить в Селидово: Силы обороны выбивают пехоту с окраин
Селидово из окна автомобиля. иллюстративное фото Getty Images от сентября 2024 года

Российские оккупанты пытаются просачиваться в Селидово Донецкой области, Силы обороны держат оборону, выбивая группы пехоты с окраин города.

Источник: представитель спикер НГУ полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в частности из района населенного пункта Михайловка. А также не дать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции.

Реклама:

За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные)".

РЕКЛАМА:

Детали: По словам спикера НГУ, враг активно применяет по Селидово и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются также артиллерийским обстрелам, где постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе.

За счет концентрации пехотных групп в лесополосах, пытается проводить разведку боем, атакуя новые участки, добавил офицер.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян.

Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: 1 танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и 1 станцию РЭБ врага.

Донецкая областьвойнаНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил генпрокурора Костина

Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена

Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Северная Корея запустила баллистическую ракету

В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

Все новости...
Донецкая область
В Торецке удалось стабилизировать ситуацию – ОТГ "Луганск"
Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
Из Мирнограда эвакуировали всех детей, в Покровске их осталось еще 59 – ОВА
Последние новости
12:01
За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ
11:59
"Укргаздобыча" запустила новую скважину
11:55
баскетболЕвролига: "Жальгирис" вырвал победу над "Црвеной Звездой", "Панатинаикос" разгромил АСВЕЛ
11:46
видеоБаканов за время своего председательства устроил в СБУ сына – расследование УП
11:44
Кличко объяснил, почему невозможно быстро включить отопление в домах Киева
11:36
Вербовал агентов для ФСБ и шпионил для врага: СБУ задержала агента РФ на Буковине
11:34
Украинцы с 3D-принтерами бесплатно отгрузили 275 тонн продукции для военных
11:18
"Жил борьбой за Украину": на войне погиб Андрей Романюк, который участвовал в Революции Достоинства
11:15
После продажи гостиницы "Украина" вдвое выросли поступления от приватизации
10:54
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: