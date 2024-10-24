Россияне пытаются заходить в Селидово: Силы обороны выбивают пехоту с окраин

Селидово из окна автомобиля. иллюстративное фото Getty Images от сентября 2024 года

Российские оккупанты пытаются просачиваться в Селидово Донецкой области, Силы обороны держат оборону, выбивая группы пехоты с окраин города.

Источник: представитель спикер НГУ полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в частности из района населенного пункта Михайловка. А также не дать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции.

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За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные)".

Сили оборони тримають оборону Селидового, вибиваючи групи російської піхоти з околиць міста.

відео НГУ pic.twitter.com/5LwydouDdc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 24, 2024

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Детали: По словам спикера НГУ, враг активно применяет по Селидово и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются также артиллерийским обстрелам, где постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе.

За счет концентрации пехотных групп в лесополосах, пытается проводить разведку боем, атакуя новые участки, добавил офицер.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян.

Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: 1 танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и 1 станцию РЭБ врага.