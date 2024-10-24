Удар росіян біля ринку у Куп’янську: загинула жінка, кількість поранених зросла до десяти

Російські війська вранці 24 жовтня обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та влучили біля місцевого ринку. Частково була зруйнована двохповерхова торгівельна будівля та пошкоджено торгівельні кіоски, загинула 73-річна жінка, ще 10 людей дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція, Харківська облпрокуратура

Пряма мова: "Близько 10.00 години окупанти вдарили по м. Куп'янськ. Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку".

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Деталі: За його словами, попередньо, загинули двоє мешканців, Щонайменше троє поранених. "Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - зазначив очільник ОВА.

Оновлено. Пізніше Синєгубов уточнив, що інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

Він повідомив, що внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані.

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Частково була зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

За даними Національної поліції, окупанти вдарили по Куп’янську, попередньо, ОДАБ-1500. Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За даними Синєгубова, станом на 13.00 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп‘янську зросла до 9. Травмовані віком від 40 до 71 року.

Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, за попередніми даними, загинула 73-річна жінка. Також кількість поранених зросла до 10 людей. За медичною допомогою звернулись ще двоє жінок. Точні анкетні дані постраждалих встановлюються.