Удар россиян возле рынка в Купянске: погибла женщина, количество раненых возросло до десяти

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области и попали возле местного рынка. Частично было разрушено двухэтажное торговое здание и повреждены торговые киоски, погибла 73-летняя женщина, еще 10 людей получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Нацполиция, Харковская облпрокуратура

Прямая речь: "Около 10.00 оккупанты ударили по г. Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка".

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Детали: По его словам, предварительно, погибли двое жителей, по меньшей мере трое раненых. "Экстренные службы работают на месте, данные обновляются", - отметил глава ОВА.

Обновлено. Позже Синегубов уточнил, что информация о погибших в Купянске не подтвердилась.

Он сообщил, что в результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии.

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Частично было разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий.

По данным Национальной полиции, оккупанты ударили по Купянску, предварительно, ОГАБ-1500. Местные жители оказались в эпицентре удара. Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По данным Синегубова, по состоянию на 13.00 количество пострадавших в результате авиаудара по Купянску возросло до 9. Травмированные в возрасте от 40 до 71 года.

Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, по предварительным данным, погибла 73-летняя женщина. Также количество раненых возросло до 10 человек. За медицинской помощью обратились еще две женщины. Точные анкетные данные пострадавших устанавливаются.