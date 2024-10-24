У Польщі розповіли, за яких умов передадуть Україні свої літаки МіГ-29

Польща планує передати решту своїх винищувачів МіГ-29 Україні, коли отримає заміну від союзників, щоб посилити власну обороноздатність.

Джерело: тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю "Укрінформ", передає "Європейська правда"

Деталі: Лукасевич розповів, що Польша передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

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За словами дипломата, Варшава готує різні пакети допомоги для України. Він акцентував, що впродовж останніх двох років Польща передала запасні частини та літаки МіГ-29.

Пряма мова: "Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за "Джавеліни" – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин" – є такий військовий термін".

Деталі: Дипломат розповів, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО.

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За його словами, наразі Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35. Водночас він акцентував, що процес ще триває, тому країна не може дозволити собі "втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними".

Пряма мова: "Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам".

Передісторія: