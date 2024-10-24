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В Польше рассказали, при каких условиях передадут Украине свои самолеты МиГ-29

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовЧетверг, 24 октября 2024, 10:57
В Польше рассказали, при каких условиях передадут Украине свои самолеты МиГ-29
МиГ-29А Fulcrum ВВС Польши. Фото: Wikipedia

Польша планирует передать остальные свои истребители МиГ-29 Украине, когда получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.

Источник: временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью "Укринформ", передает "Европейская правда"

Детали: Лукасевич рассказал, что Польша передаст Украине остальные свои истребители МиГ-29 тогда, когда "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.

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По словам дипломата, Варшава готовит различные пакеты помощи для Украины. Он акцентировал, что в течение последних двух лет Польша передала запасные части и самолеты МиГ-29.

Прямая речь: "Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее "Джавелины" – танки, МиГ-29 и старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" – есть такой военный термин".

Детали: Дипломат рассказал, что Польша имеет еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО. 

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По его словам, сейчас Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров – самолеты F-16 и F-35. В то же время он акцентировал, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными".

Прямая речь: "Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам".

Предыстория:

  • В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.
  • Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.
  • В сентябре польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли она иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

ПольшаоружиеУкраина
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