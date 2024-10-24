В Польше рассказали, при каких условиях передадут Украине свои самолеты МиГ-29
Польша планирует передать остальные свои истребители МиГ-29 Украине, когда получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.
Источник: временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью "Укринформ", передает "Европейская правда"
Детали: Лукасевич рассказал, что Польша передаст Украине остальные свои истребители МиГ-29 тогда, когда "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.
По словам дипломата, Варшава готовит различные пакеты помощи для Украины. Он акцентировал, что в течение последних двух лет Польша передала запасные части и самолеты МиГ-29.
Прямая речь: "Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее "Джавелины" – танки, МиГ-29 и старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" – есть такой военный термин".
Детали: Дипломат рассказал, что Польша имеет еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО.
По его словам, сейчас Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров – самолеты F-16 и F-35. В то же время он акцентировал, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными".
Прямая речь: "Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам".
Предыстория:
- В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.
- Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.
- В сентябре польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли она иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.