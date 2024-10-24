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В Україні можуть створити ще один рід військ

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 жовтня 2024, 11:00
В Україні можуть створити ще один рід військ
ілюстрація ЗСУ

В Силах оборони обговорили питання створення Кіберсил у структурі Збройних сил України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно ГШ: "Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом".

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Деталі: Повідомляється, що проєкт концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил ЗСУ обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти на зустрічі під головуванням начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Вказано, що учасники засідання розглянули основні положення проєкту концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Окрім того, сторони проаналізували досвід застосування Збройних сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Росії проти України, визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони.

Збройні силивійна
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