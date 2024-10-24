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В Украине могут создать еще один род войск

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 11:00
В Украине могут создать еще один род войск
иллюстрация ВСУ

В Силах обороны обсудили вопрос создания Киберсил в структуре Вооруженных сил Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно ГШ: "Создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, которое, наравне с сушей, морем, воздухом и космосом, признано отдельным операционным доменом".

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Детали: Сообщается, что проект концепции создания Киберсил, как отдельного рода сил ВСУ обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты - представители комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты на встрече под председательством начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Указано, что участники заседания рассмотрели основные положения проекта концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Кроме того, стороны проанализировали опыт применения Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны.

Вооруженные силывойна
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