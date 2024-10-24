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Перевірка використання військової допомоги США не знайшла значних порушень – Міноборони

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 24 жовтня 2024, 12:11
Перевірка використання військової допомоги США не знайшла значних порушень – Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото з Telegram Міноборони

Міноборони та Офіс генерального інспектора Департаменту оборони США провели перевірку процесу обліку та використання американських запчастин, які замовляють та постачають до Збройних сил України як міжнародну військову допомогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву українського оборонного відомства  

Деталі: Як повідомляє Міноборони, аудит значних відхилень не виявив, але встановив прогалину в нормативній базі, яка ускладнює обіг запчастин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога. 

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Наразі за рішенням Міноборони спільно напрацьовують двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів.

Також Міністерство розглядає можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, який інтегрує облік міжнародної військової допомоги служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні.

Наразі вже готується Меморандум між Міноборони та Офісом генерального інспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту. 

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В Міноборони наголосили, що цей документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України.

Передісторія:

СШАдопомога УкраїніМіноборони
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