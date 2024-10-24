Проверка использования военной помощи США не нашла значительных нарушений – Минобороны

Минобороны и Офис генерального инспектора Департамента обороны США провели проверку процесса учета и использования американских запчастей, которые заказывают и поставляют в Вооруженные силы Украины как международную военную помощь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского оборонного ведомства

Детали: Как сообщает Минобороны, аудит значительных отклонений не обнаружил, но установил пробел в нормативной базе, который затрудняет оборот запчастей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь.

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Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывают двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.

Также Министерство рассматривает возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет международной военной помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине.

Сейчас уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.

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В Минобороны отметили, что этот документ должен усилить контроль за помощью по безопасности Украине и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины.

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