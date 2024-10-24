Проверка использования военной помощи США не нашла значительных нарушений – Минобороны
Минобороны и Офис генерального инспектора Департамента обороны США провели проверку процесса учета и использования американских запчастей, которые заказывают и поставляют в Вооруженные силы Украины как международную военную помощь.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского оборонного ведомства
Детали: Как сообщает Минобороны, аудит значительных отклонений не обнаружил, но установил пробел в нормативной базе, который затрудняет оборот запчастей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь.
Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывают двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.
Также Министерство рассматривает возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет международной военной помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине.
Сейчас уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.
В Минобороны отметили, что этот документ должен усилить контроль за помощью по безопасности Украине и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины.
Предыстория:
- В сентябре стало известно, что Министерстве обороны США намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.
- 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.
- Позже он проинформировал, что США готовят пакет помощи на $800 млн, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.