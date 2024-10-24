Міноборони запустило онлайн-курси для військових

Міністерство оборони запускає онлайн-навчання з військової справи для чинних військовслужбовців у застосунку "Армія+".

Джерело: очільник МОУ Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах".

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Деталі: Міністр зазначає, що зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля йде тест для перевірки знань, а в кінці курсу – іспит.

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Умєров також додає, що Міноборони вже працює над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

Пряма мова: "Наша мета – забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога".

Що передувало: Мобільний застосунок "Армія+" запрацював на початку серпня 2024 року, одна з перших функцій, яку запровадили, щоб полегшити військовим життя – можливість надсилати командирам електронні рапорти.