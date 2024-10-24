Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны запустило онлайн-курсы для военных

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 12:36
Минобороны запустило онлайн-курсы для военных

Министерство обороны запускает онлайн-обучение военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+".

Источник: глава МОУ Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях".

Реклама:

Детали: Министр отмечает, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля идет тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.

РЕКЛАМА:

Умеров также добавляет, что Минобороны уже работает над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Прямая речь: "Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага".

Что предшествовало: Мобильное приложение "Армия+" заработало в начале августа 2024 года, одна из первых функций, которую ввели, чтобы облегчить военным жизнь - возможность отправлять командирам электронные рапорты.

армияМиноборонывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
армия
Все приходят со страхом попасть сразу на ноль. Как тренируют и мотивируют новобранцев в боевом подразделении морской пехоты
Топгенерал НАТО: Российская армия после войны будет сильнее после войны
Нужно просто не переставать стрелять
Последние новости
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
04:02
обновлено от 19:31Россияне запускали ударные дроны: тревогу объявляли в Киеве и некоторых областях
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: