Минобороны запустило онлайн-курсы для военных

Министерство обороны запускает онлайн-обучение военному делу для действующих военнослужащих в приложении "Армия+".

Источник: глава МОУ Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях".

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Детали: Министр отмечает, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля идет тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.

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Умеров также добавляет, что Минобороны уже работает над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Прямая речь: "Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага".

Что предшествовало: Мобильное приложение "Армия+" заработало в начале августа 2024 года, одна из первых функций, которую ввели, чтобы облегчить военным жизнь - возможность отправлять командирам электронные рапорты.