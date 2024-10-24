Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад.
Джерело: ВВС
Деталі: За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна у ніч на 27 жовтня мала б перейти на зимовий час і, який скасовує подальші переведення.
Проєкт закону скасовує сезонне переведення годинників. Депутати підтримали його в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.
Законопроєкт у серпні направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.
Співрозмовник в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть.
Автором законопроєкту був спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Читайте також: Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники
Чому переведення годинника погана ідея? Пояснює біологиня
Нагадаємо:
- 16 липня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
- Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.
- Водночас у Національній академії наук України підтримали скасування переведення годинників на "літній час".
- Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу кажуть, якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто проти літнього, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.