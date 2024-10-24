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Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 24 октября 2024, 12:46
Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов – СМИ
фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад.

Источник: ВВС

Детали: По словам источника издания, Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, по которому Украина в ночь на 27 октября должна была бы перейти на зимнее время и, который отменяет дальнейшие переводы.

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Проект закона отменяет сезонный перевод часов. Депутаты поддержали его во втором чтении 16 июля. Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна на нем остаться.

Законопроект в августе направили на подпись президенту, но он до сих пор его не подписал.

Собеседник в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут.

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Автором законопроекта был спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Напомним:

  • 16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
  • Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать этот закон - в частности, из-за увеличения расходов электроэнергии.
  • В то же время в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на "летнее время".
  • Вокруг перевода часов годами ведутся дискуссии. Критики зимнего времени говорят, если оставить его, в летние ночи солнце будет светить лишний час, когда все еще спят. Те, кто против летнего, говорят, что с ним зимой придется вставать затемно.

Зеленскийвремязаконодательство
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