Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов – СМИ

Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад.

Источник: ВВС

Детали: По словам источника издания, Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, по которому Украина в ночь на 27 октября должна была бы перейти на зимнее время и, который отменяет дальнейшие переводы.

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Проект закона отменяет сезонный перевод часов. Депутаты поддержали его во втором чтении 16 июля. Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна на нем остаться.

Законопроект в августе направили на подпись президенту, но он до сих пор его не подписал.

Собеседник в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут.

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Автором законопроекта был спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Напомним: