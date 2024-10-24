Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов – СМИ
Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад.
Источник: ВВС
Детали: По словам источника издания, Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, по которому Украина в ночь на 27 октября должна была бы перейти на зимнее время и, который отменяет дальнейшие переводы.
Проект закона отменяет сезонный перевод часов. Депутаты поддержали его во втором чтении 16 июля. Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна на нем остаться.
Законопроект в августе направили на подпись президенту, но он до сих пор его не подписал.
Собеседник в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут.
Автором законопроекта был спикер парламента Руслан Стефанчук.
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Напомним:
- 16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
- Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать этот закон - в частности, из-за увеличения расходов электроэнергии.
- В то же время в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на "летнее время".
- Вокруг перевода часов годами ведутся дискуссии. Критики зимнего времени говорят, если оставить его, в летние ночи солнце будет светить лишний час, когда все еще спят. Те, кто против летнего, говорят, что с ним зимой придется вставать затемно.