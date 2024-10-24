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На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

Анастасія ПроцЧетвер, 24 жовтня 2024, 14:03
На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
Ілюстративне фото: Getty Images

У Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. 

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Дослівно: "Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте "101" або "102"".

Херсонська область
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