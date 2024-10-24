На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

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Дослівно: "Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте "101" або "102"".