На Херсонщине мужчина подорвался на противопехотной мине

В Бериславском районе Херсонской области госпитализировали мужчину, который пострадал из-за детонации противопехотной мины.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В результате детонации противопехотной мины пострадал мужчина 1975 года рождения. Он потерял ногу и получил осколочные ранения. Мужчину доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

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Дословно: "Призываем жителей области строго соблюдать правила минной безопасности! Не посещайте места, которые еще не проверили саперы. Не прикасайтесь к подозрительным находкам, а сразу звоните "101" или "102""".