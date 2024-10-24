До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз – опитування

Частка українців, які вважають, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", збільшилась до 35%. Водночас 48% громадян країни з цим не згодні.

Джерело: результати соцопитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року

Деталі: За даними опитування, у вересні–жовтні 2023 р. 21% опитаних вважали, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

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Також більше стало тих, хто погоджується з судженням, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Водночас менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

Із тим, що переговори з Росією можна вести вже зараз, згодна відносна більшість (48%) жителів Південного регіону (не згодні — 37%). Із цим не згодна більшість жителів Західного (відповідно 23% і 57%) і відносна більшість жителів Центрального (відповідно 37% і 47,5%) регіонів. У Східному регіоні частки тих, хто з цим згоден, і тих, хто не згоден, статистично значуще не відрізняються (відповідно 39% і 43%).

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За даними опитування, із тим, що переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік, згодна більшість (61%) жителів Західного регіону (не згодні — 23%), а також відносна більшість жителів Центрального (відповідно 47% і 29%) і Східного (відповідно 49% і 27%) регіонів. Не згодна з цим відносна більшість жителів Південного регіону (відповідно 33% і 47%).

Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.