До 35% выросла доля украинцев, которые хотят переговоров с Россией уже сейчас – опрос

Доля украинцев, которые считают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", увеличилась до 35%. В то же время 48% граждан страны с этим не согласны.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года

Детали: По данным опроса, в сентябре-октябре 2023 г. 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

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Также больше стало тех, кто соглашается с суждением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Вместе с тем меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

С тем, что переговоры с Россией можно вести уже сейчас, согласны относительное большинство (48%) жителей Южного региона (не согласны - 37%). С этим не согласны большинство жителей Западного (соответственно 23% и 57%) и относительное большинство жителей Центрального (соответственно 37% и 47,5%) регионов. В Восточном регионе доли тех, кто с этим согласен, и тех, кто не согласен, статистически значимо не отличаются (соответственно 39% и 43%).

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По данным опроса, с тем, что переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год, согласны большинство (61%) жителей Западного региона (не согласны - 23%), а также относительное большинство жителей Центрального (соответственно 47% и 29%) и Восточного (соответственно 49% и 27%) регионов. Не согласна с этим относительное большинство жителей Южного региона (соответственно 33% и 47%).

Справочно: Опрос проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.