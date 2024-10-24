Генштаб: На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників

Сили оборони України стримують наступ російських військ, з початку доби зафіксовано 101 боєзіткнення на різних напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Від початку доби на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили 28 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

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На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції ЗСУ.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 10 разів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони. П’ять боєзіткнень ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп'янську ворожа авіація завдала ударів 16-ма НАРами та чотирма КАБами.

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На Харківському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці.

На Торецькому напрямку агресор здійснив чотири авіаційних удари, скинувши на житлові райони та цивільну інфраструктуру міста Торецьк сім керованих авіаційних бомб.

На Времівському, Краматорському, Оріхівському та Сіверському напрямках сили оборони відбили шість ворожих атак.

Російська авіація завдала 16 авіаударів 18 КАБами по власній території в Курській області.

На решті напрямках – без особливих змін.