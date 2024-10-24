Генштаб: На Покровском направлении оккупанты совершили 30 попыток потеснить позиции ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, с начала суток зафиксировано 101 боестолкновение на разных направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала суток на Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны отбили 28 атак противника, два боестолкновения – еще продолжаются.

Реклама:

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции ВСУ.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны. Пять боестолкновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянску вражеская авиация нанесла удары 16-ю НАРами и четырьмя КАБами.

РЕКЛАМА:

На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торецк семь управляемых авиационных бомб.

На Времовском, Краматорском, Ореховском и Северском направлениях силы обороны отбили шесть вражеских атак.

Российская авиация нанесла 16 авиаударов 18 КАБами по собственной территории в Курской области.

На остальных направлениях – без особых изменений.