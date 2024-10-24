Зеленський на Ставці доручив підготувати новий План

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати внутрішній План посилення України.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: За його словами, на Ставці детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали представники Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства енергетики та Повітряних сил ЗСУ.

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Особливу увагу приділили підготовці прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які "дадуть Україні більше стійкості".

Пряма мова: "Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими".

Деталі: Також були доповіді Міністерства оборони та військових щодо комплектації бригад і підготовки новобранців. "Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", - зауважив Зеленський.

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Пряма мова: "За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО".