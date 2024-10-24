Зеленский на Ставке поручил подготовить новый План

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего поручил ее участникам подготовить внутренний План усиления Украины.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: По его словам, на Ставке подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Докладывали представители Министерства регионального развития и строительства, Министерства энергетики и Воздушных сил ВСУ.

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Особое внимание уделили подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые "дадут Украине больше стойкости".

Прямая речь: "Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы".

Детали: Также были доклады Министерства обороны и военных по комплектации бригад и подготовке новобранцев. "Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", - отметил Зеленский.

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Прямая речь: "По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО".