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Ворожу пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатурою в Україні

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 жовтня 2024, 17:50
Ворожу пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатурою в Україні
Тетяна Монтян. фото з відкритих джерел

Російську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За скаргою Офісу генерального прокурора кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю".

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Деталі: Правоохоронці не називають ім’я адвокатки, але за обставинами справи, йдеться про Монтян.

У березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах Монтян систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених псевдореспублік, вона виправдовувала збройну агресію РФ. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Що передувало: Служба безпеки України зібрала доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян в лютому 2023 року.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму, зазначали в спецслужбі.

Офіс генпрокурорапропаганда
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