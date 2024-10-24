Вражескую пропагандистку Монтян лишили права заниматься адвокатурой в Украине
Российскую пропагандистку Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно ОГП: "По жалобе Офиса генерального прокурора квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью".
Детали: Правоохранители не называют имя адвоката, но по обстоятельствам дела, речь идет о Монтян.
В марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нее.
После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года на пропагандистских каналах Монтян систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.
Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных псевдореспублик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.
Что предшествовало: Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян в феврале 2023 года.
По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима, отмечали в спецслужбе.