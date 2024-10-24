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Вражескую пропагандистку Монтян лишили права заниматься адвокатурой в Украине

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 октября 2024, 17:50
Вражескую пропагандистку Монтян лишили права заниматься адвокатурой в Украине
Татьяна Монтян. фото из открытых источников

Российскую пропагандистку Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "По жалобе Офиса генерального прокурора квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью".

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Детали: Правоохранители не называют имя адвоката, но по обстоятельствам дела, речь идет о Монтян.

В марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нее.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года на пропагандистских каналах Монтян систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

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Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных псевдореспублик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян в феврале 2023 года.

По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима, отмечали в спецслужбе.

Офис генпрокурорапропаганда
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