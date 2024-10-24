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Окупанти могли таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків – адвокат 

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 жовтня 2024, 18:26
Окупанти могли таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків – адвокат 
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Окупаційна влада Бердянська влітку цього року могла таємно поховати тіла розстріляних у 2023 році підлітків Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката, представника родини Оганнісяна Андрія Яковлєва

Пряма мова: "Це було таємне поховання. Річ у тому, що у них (підлітків) було звинувачення по статті, яка там передбачає обвинувачення у "терористичній діяльності". І оскільки ця справа була закрита, умовно за нереабілітуючих обставин, хлопців немає, відповідно, вони закрили справу, не продовжували розслідування".

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Знати більше: Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську

Деталі: За словами адвоката, в окупантів є "правило", згідно з яким, за таких обставин тіла рідним не видають і ховають таємно. Утім це не було офіційним актом, при якому можна повідомити рідні місця поховання.

Що передувало:

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  • 16-річні Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були активними учасниками антиросійських спільнот. 30 вересня 2022 року військові РФ викрали Оганнісяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську. Під час допитів росіяни катували підлітка, але 5 жовтня відпустили його. Відтоді окупанти регулярно допитували й обшукували домівки Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова.
  • У січні 2023 року російські військові завадили батькам Тіграна вивезти його з тимчасово окупованої території, підлітка повернули з Таганрога.
  • 24 травня Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.
  • 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. 
  • 24 червня російські пропагандисти повідомили про ліквідацію "двох проукраїнських терористів", якими виявилися Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Перед смертю Тігран записав відео, яке завершувалося словами "Слава Україні!". Окупанти звинуватили підлітків у вбивстві військового і поліцейського-колаборанта.

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