Окупанти могли таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків – адвокат 

Окупаційна влада Бердянська влітку цього року могла таємно поховати тіла розстріляних у 2023 році підлітків Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката, представника родини Оганнісяна Андрія Яковлєва

Пряма мова: "Це було таємне поховання. Річ у тому, що у них (підлітків) було звинувачення по статті, яка там передбачає обвинувачення у "терористичній діяльності". І оскільки ця справа була закрита, умовно за нереабілітуючих обставин, хлопців немає, відповідно, вони закрили справу, не продовжували розслідування".

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Деталі: За словами адвоката, в окупантів є "правило", згідно з яким, за таких обставин тіла рідним не видають і ховають таємно. Утім це не було офіційним актом, при якому можна повідомити рідні місця поховання.

Що передувало:

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