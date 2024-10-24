Оккупанты могли тайно похоронить убитых в Бердянске подростков – адвокат

Оккупационные власти Бердянска летом этого года могли тайно похоронить тела расстрелянных в 2023 году подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката, представителя семьи Оганнисяна Андрея Яковлева

Прямая речь: "Это было тайное захоронение. Дело в том, что у них (подростков) было обвинение по статье, которая там предусматривает обвинение в "террористической деятельности". И поскольку это дело было закрыто, условно при нереабилитирующих обстоятельствах, ребят нет, соответственно, они закрыли дело, не продолжали расследование".

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Детали: По словам адвоката, у оккупантов есть "правило", согласно которому, при таких обстоятельствах тела родным не выдают и хоронят тайно. Впрочем, это не было официальным актом, при котором можно сообщить родным места захоронения.

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