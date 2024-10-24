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Оккупанты могли тайно похоронить убитых в Бердянске подростков – адвокат

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 октября 2024, 18:26
Оккупанты могли тайно похоронить убитых в Бердянске подростков – адвокат
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Оккупационные власти Бердянска летом этого года могли тайно похоронить тела расстрелянных в 2023 году подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката, представителя семьи Оганнисяна Андрея Яковлева

Прямая речь: "Это было тайное захоронение. Дело в том, что у них (подростков) было обвинение по статье, которая там предусматривает обвинение в "террористической деятельности". И поскольку это дело было закрыто, условно при нереабилитирующих обстоятельствах, ребят нет, соответственно, они закрыли дело, не продолжали расследование".

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Детали: По словам адвоката, у оккупантов есть "правило", согласно которому, при таких обстоятельствах тела родным не выдают и хоронят тайно. Впрочем, это не было официальным актом, при котором можно сообщить родным места захоронения.

Что предшествовало:

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  • 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ. 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его. С тех пор оккупанты регулярно допрашивали и обыскивали дома Тиграна Оганнисяна и его одноклассника Никиту Ханганова.
  • В январе 2023 года российские военные помешали родителям Тиграна вывезти его со временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.
  • 24 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
  • 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию. 
  • 24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.

Бердянскоккупацияубийстводети
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