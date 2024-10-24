Reuters: На збитому Іл-76 у Судані летів російський бізнесмен, який продавав зброю в Конго

На борту збитого 21 жовтня в Судані літака Іл-76 міг бути російський бізнесмен Віктор Гранов, який причетний до продажів зброї у Республіці Конго та має зв'язок з російським торговцем зброєю Віктором Бутом.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що серед уламків знайшли робоче посвідчення, водійські права, видані у Південній Африці, та прострочений паспорт на імʼя 67-річного Віктора Гранова.

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За даними видання, у 2005 році правозахисна організація Amnesty International пов’язувала його з діяльністю Віктора Бута, відомого російського торговця зброєю, якого звільнили в результаті обміну полоненими між Росією і США в 2022 році.

Згідно з доповіддю, Гранов керував двома авіакомпаніями, які звинувачувалися в порушенні ембарго на постачання зброї до Демократичної Республіки Конго.

ФОТО - TELEGRAM-КАНАЛ ASTRA

Дочка та колишня дружина Гранова відмовилися коментувати ситуацію, а з самим Бутом не вдалося встановити контакт.

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Іншим членом екіпажу вважається 33-річний Антон Селіванець, чий російський паспорт також був знайдений на місці катастрофи. У соцмережах є фото, де Селіванець позує на фоні літаків Іл-76 з логотипом Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в аеропортах Ефіопії. Проте ВПП заявила, що Селіванець не був членом їхнього екіпажу чи підрядником. Його дружина теж не відповіла на запити про коментарі.

Третім підозрюваним членом екіпажу є 61-річний росіянин Олександр Кабанов, якого також ідентифіковали на відео, знайденому серед уламків. Він був колишнім військовослужбовецем повітряно-десантних військ Росії. Кабанов працював у різних країнах Африки, зокрема в Уганді, Судані та Південному Судані.

Передісторія: