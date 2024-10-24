Reuters: На сбитом Ил-76 в Судане летел российский бизнесмен, который продавал оружие в Конго

На борту сбитого 21 октября в Судане самолета Ил-76 мог быть российский бизнесмен Виктор Гранов, который причастен к продажам оружия в Республике Конго и имеет связь с российским торговцем оружием Виктором Бутом.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что среди обломков нашли рабочее удостоверение, водительские права, выданные в Южной Африке, и просроченный паспорт на имя 67-летнего Виктора Гранова.

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По данным издания, в 2005 году правозащитная организация Amnesty International связывала его с деятельностью Виктора Бута, известного российского торговца оружием, которого освободили в результате обмена пленными между Россией и США в 2022 году.

Согласно докладу, Гранов руководил двумя авиакомпаниями, которые обвинялись в нарушении эмбарго на поставки оружия в Демократическую Республику Конго.

ФОТО - TELEGRAM-КАНАЛ ASTRA

Дочь и бывшая жена Гранова отказались комментировать ситуацию, а с самим Бутом не удалось установить контакт.

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Другим членом экипажа считается 33-летний Антон Селиванец, чей российский паспорт также был найден на месте катастрофы. В соцсетях есть фото, где Селиванец позирует на фоне самолетов Ил-76 с логотипом Всемирной продовольственной программы (ВПП) в аэропортах Эфиопии. Однако ВПП заявила, что Селиванец не был членом их экипажа или подрядчиком. Его жена тоже не ответила на запросы о комментариях.

Третьим подозреваемым членом экипажа является 61-летний россиянин Александр Кабанов, которого также идентифицировали на видео, найденном среди обломков. Он был бывшим военнослужащим воздушно-десантных войск России. Кабанов работал в разных странах Африки, в частности в Уганде, Судане и Южном Судане.

Предыстория: