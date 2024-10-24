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Російські війська вдарили по відділенню "Нової пошти" на Донеччині: загинули люди

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 жовтня 2024, 20:24
Російські війська вдарили по відділенню Нової пошти на Донеччині: загинули люди
Фото - Донецька обласна прокуратура

Армія РФ завдала удару по поштовому відділенню "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці в Краматорському районі на Донеччині – двоє чоловіків загинуло, один поранений.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова ОВА Вадим Філашкін

Дослівно: "24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям".

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Фото - Донецька обласна прокуратура
 
Фото - Донецька обласна прокуратура

Деталі: Ще одного чоловіка 37 років доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою.

прокуратураДонецька областьвійна
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