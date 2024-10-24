Российские войска ударили по отделению "Новой почты" в Донецкой области: погибли люди

Армия РФ нанесла удар по отделению "Новой почты" в Алексеево-Дружковке в Краматорском районе Донецкой области - двое мужчин погибли, один ранен.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель ОВА Вадим Филашкин

Дословно: "24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района. Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью".

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Фото - Донецкая областная прокуратура

Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: Еще одного мужчину 37 лет доставили в больницу с минно-взрывной травмой.