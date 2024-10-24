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Шольц виступив проти першого пункту Плану перемоги Зеленського

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 24 жовтня 2024, 20:57
Шольц виступив проти першого пункту Плану перемоги Зеленського
олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Шольц в інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шольц нагадав, що НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".

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"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", – додав він.

Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.

"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – наголосив Шольц.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", одним із пунктів якого є запрошення України в НАТО, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Також, як повідомляла 22 жовтня "Європейська правда", Зеленський вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.

ШольцПлан перемогиЗеленськийНАТО
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