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Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 24 октября 2024, 20:57
Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею приглашения Украины в НАТО, которая является первым пунктом Плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Шольц в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шольц напомнил, что НАТО принял решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".

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"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", – добавил он.

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", – подчеркнул Шольц.

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Напомним, Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца по поводу важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.

Шольц, комментируя представленный "план победы", одним из пунктов которого является приглашение Украины в НАТО, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Также, как сообщала 22 октября "Европейская правда", Зеленский считает, что Берлин смягчил свой скепсис относительно вступления Украины в НАТО.

ШольцПлан победыЗеленскийНАТО
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