Більшість українців вважають Білорусь стороною війни та підтримують розрив відносин

Переважна більшість громадян України підтримують повний розрив відносин із Білоруссю.

Джерело: опитування соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Відповідно до результатів опитування, понад 78% респондентів вважають Білорусь стороною війни проти України, тоді як протилежної думки дотримуються лише 11,2%.

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Крім того, 68% опитаних українців відповіли, що підтримують повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Білорусі в Україну (крім тих, хто просить політичного притулку).

Не підтримують цей крок 19% опитаних, йдеться в повідомленні.

Опитування методом face-to-face охопило 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії.

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Україна наразі зберігає формальні дипломатичні відносини з Білоруссю, водночас українського посла в Мінську немає з весни 2023 року, а у червні його звільнили.

Про те, чому Києву слід поставити всі крапки над "і" у відносинах з Білоруссю, писав у статті редактор "ЄвроПравди" Юрій Панченко: Квиток в один кінець: чому посол України не має повертатися до Білорусі Лукашенка.