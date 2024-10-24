Большинство украинцев считают Беларусь стороной войны и поддерживают разрыв отношений

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживают полный разрыв отношений с Беларусью.

Источник: опрос социологической службы Центра Разумкова, сообщает "Европейская правда"

Детали: Согласно результатам опроса, более 78% респондентов считают Беларусь стороной войны против Украины, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 11,2%.

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Кроме того, 68% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью вплоть до полного запрета на въезд граждан Беларуси в Украину (кроме тех, кто просит политического убежища).

Не поддерживают этот шаг 19% опрошенных, говорится в сообщении.

Опрос методом face-to-face охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии.

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Украина пока сохраняет формальные дипломатические отношения с Беларусью, в то же время украинского посла в Минске нет с весны 2023 года, а в июне его уволили.

О том, почему Киеву следует поставить все точки над "і" в отношениях с Беларусью, писал в статье редактор "ЕвроПравды" Юрий Панченко: Билет в один конец: почему посол Украины не должен возвращаться в Беларусь Лукашенко.