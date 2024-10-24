ЗМІ: У Чечні обстріляли колону Росгвардії, є загиблий

У передмісті Грозного невідомі обстріляли військову колону Росгвардії. Щонайменше один військовослужбовець загинув, ще один поранений.

Джерело: "Русская служба ВВС" з посиланням на Росгвардію

Деталі: Чеченські опозиційні телеграм-канали публікують відеозапис, як вони стверджують, наслідків обстрілу. На ньому видно військову машину зі слідами від куль, плями крові на трасі та тіло загиблого.

Реклама:

Канали Mash і Baza пишуть, що напад стався близько 12:00 у станиці Петропавлівська Грозненського району.

За даними Росгвардії, силовики намагаються знайти і затримати нападників.