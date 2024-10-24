СМИ: В Чечне обстреляли колону Росгвардии, есть погибший

В пригороде Грозного неизвестные обстреляли воинскую колону Росгвардии. По меньшей мере один военнослужащий погиб, еще один ранен.

Источник: "Русская служба ВВС" со ссылкой на Росгвардию

Детали: Чеченские оппозиционные телеграм-каналы публикуют видеозапись, как они утверждают, последствий обстрела. На ней видна военная машина со следами от пуль, пятна крови на трассе и тело погибшего.

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Каналы Mash и Baza пишут, что нападение произошло около 12:00 в станице Петропавловская Грозненского района.

По данным Росгвардии, силовики пытаются найти и задержать нападавших.