СМИ: В Чечне обстреляли колону Росгвардии, есть погибший
Четверг, 24 октября 2024, 21:32
В пригороде Грозного неизвестные обстреляли воинскую колону Росгвардии. По меньшей мере один военнослужащий погиб, еще один ранен.
Источник: "Русская служба ВВС" со ссылкой на Росгвардию
Детали: Чеченские оппозиционные телеграм-каналы публикуют видеозапись, как они утверждают, последствий обстрела. На ней видна военная машина со следами от пуль, пятна крови на трассе и тело погибшего.
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Каналы Mash и Baza пишут, что нападение произошло около 12:00 в станице Петропавловская Грозненского района.
По данным Росгвардии, силовики пытаются найти и задержать нападавших.