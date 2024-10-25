Російські окупанти 47 разів обстріляли Сумську область

Російські війська протягом дня 24 жовтня здійснили 47 обстрілів десяти прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Свєська, Середино-Будська громади".

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Деталі: За інформацією ОВА, найінтенсивнішого обстрілу зазнала Краснопільська громада, тут росіяни скинули 22 міни, також були обстріли FPV-дронамі (6 вибухів), гранатометний обстріл (СПГ, 7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів) і скидання вибухових пристроїв із БПЛА (3 вибухи).

По Середино-Будській громаді ворог бив із мінометів (1 вибух), РСЗВ (5 вибухів). Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

У Великописарівській громаді було зафіксовано авіаудар (КАБ, 1 вибух), обстріл FPV-дронамі (4 вибухи), внаслідок чого сталося загоряння житлового будинку.

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Під артилерійським обстрілом була Юнаківська громада (САУ, 20 вибухів).

У Шалигинській громаді були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріл FPV-дронами (2 вибухи).

Атакам FPV-дронів піддалися Новослобідська (7 вибухів) і Свеська (1 вибух) громади.

В Есманській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи) та атаку FPV-дронами (3 вибухи).

По Білопільській громаді було завдано обстрілу FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Авіаударів із використанням коригованих бомб зазнала Хотинська громада (4 вибухи).