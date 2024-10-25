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Российские оккупанты 47 раз обстреляли Сумскую область

Алена ИвашкивПятница, 25 октября 2024, 02:06
Российские оккупанты 47 раз обстреляли Сумскую область
фото: ГСЧС

Российские войска в течение дня 24 октября осуществили 47 обстрелов десяти приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Источник: Сумская ОВА 

Дословно: "В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелу подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Свеская, Середино-Будская громады".

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Детали: По информации ОВА, интенсивному обстрелу подверглась Краснопольская громада, здесь россияне сбросили 22 мины, также были обстрелы FPV-дронам (6 взрывов), гранатометный обстрел (СПГ, 7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).

По Середино-Будской громаде враг бил из минометов (1 взрыв), РСЗО (5 взрывов). В результате минометного обстрела поврежден 1 частный дом.

В Великописаревской громаде был зафиксирован авиаудар (КАБ, 1 взрыв), обстрел FPV-дронам (4 взрыва), в результате чего произошло возгорание жилого дома.

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Под артиллерийским обстрелом была Юнаковская громада (САУ, 20 взрывов).

В Шалыгинской громаде были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел FPV-дронами (2 взрыва).

Атакам FPV-дронов подверглись Новослободская (7 взрывов) и Свесская (1 взрыв) громады.

В Эсманской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва) и атака FPV-дронами (3 взрыва).

По Белопольской громаде был нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Авиаударам с использованием корректируемых бомб подверглась Хотинская громада (4 взрыва).

Сумская областьобстрел
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