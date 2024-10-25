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Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО

Олена ІвашківП'ятниця, 25 жовтня 2024, 03:13
Львівщину атакували Шахеди, працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 25 жовтня у Львівській області під час атаки російських безпілотників працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Дослівно: "Ворожий "Шахед" уже в повітряному просторі Львівщини. ППО працює. 

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Прошу жителів області не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку і перейти в найближчі до вас укриття".

Доповнено: Згодом Козицький повідомив про ще один ворожий "Шахед" на території Львівщини. Він перебував в районі села Куликів та часто змінював курс.

О 3:21 голова ОВАА знову написав, що бойовий безпілотник було зафіксовано у повітряному просторі Львівської області. Він тримав курс на Броди і Буськ.

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Нагадаємо: 

ППОЛьвівщина
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