Львовскую область атаковали «Шахеды», работала ПВО

В ночь на 25 октября во Львовской области во время атаки российских беспилотников работала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Дословно: "Вражеский „Шахед" уже в воздушном пространстве Львовщины. ПВО работает.

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Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия".

Дополнено: Козицкий сообщил о еще одном вражеском "Шахеде" на территории Львовщины. Он находился в районе села Куликов и часто менял курс.

В 3:21 глава ОВАА снова написал, что боевой беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве Львовской области. Он держал курс на Броды и Буск.

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Напомним: