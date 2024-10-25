Львовскую область атаковали «Шахеды», работала ПВО
Пятница, 25 октября 2024, 03:13
В ночь на 25 октября во Львовской области во время атаки российских беспилотников работала противовоздушная оборона.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Дословно: "Вражеский „Шахед" уже в воздушном пространстве Львовщины. ПВО работает.
Реклама:
Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия".
Дополнено: Козицкий сообщил о еще одном вражеском "Шахеде" на территории Львовщины. Он находился в районе села Куликов и часто менял курс.
В 3:21 глава ОВАА снова написал, что боевой беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве Львовской области. Он держал курс на Броды и Буск.
РЕКЛАМА:
Напомним:
- Вечером 24 октября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины.