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Вночі знешкодили до півтора десятка російських дронів, що атакували Київ

Олена ІвашківП'ятниця, 25 жовтня 2024, 06:47
Вночі знешкодили до півтора десятка російських дронів, що атакували Київ
фото: Сергій Наєв

У ніч на 25 жовтня російські військові атакували Київ двома великими хвилями безпілотників: було виявлено та знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці. 

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: З початку жовтня, це вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ.

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На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години. 

Російські дрони були запущені з території Курської області та з Краснодарського краю.

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. 

КиївКиївська областьбезпілотники
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