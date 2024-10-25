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Ночью обезвредили до полутора десятков российских дронов, атаковавших Киев

Алена ИвашкивПятница, 25 октября 2024, 06:47
Ночью обезвредили до полутора десятков российских дронов, атаковавших Киев
фото: Сергей Наев

В ночь на 25 октября российские военные атаковали Киев двумя большими волнами беспилотников: было обнаружено и обезврежено до полутора десятков дронов врага, которые угрожали столице. 

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: С начала октября, это уже пятнадцатая воздушная атака на Киев.

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На столицу барражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа. 

Российские дроны были запущены с территории Курской области и из Краснодарского края.

В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

КиевКиевская областьбеспилотники
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