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Втрати Росії в України перевалили за 685 тисяч у живій силі

Ірина БалачукП'ятниця, 25 жовтня 2024, 07:50
Втрати Росії в України перевалили за 685 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у своїй загарбницькій війні проти України уже втратила убитими і пораненими понад 685 тисяч солдатів – лише за минулу добу Сили оброни знешкодили 1 630 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 685 910 (+1630) осіб,
  • танків – 9 097 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 18 287 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19 753 (+34) од,
  • РСЗВ – 1 238 (+2) од,
  • засобів ППО – 982 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 670 (+73),
  • крилатих ракет – 2 625 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 365 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 3 535 (+22) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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