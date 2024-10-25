Потери России в Украине перевалили за 685 тысяч в живой силе

Россия в своей захватнической войне против Украины уже потеряла убитыми и ранеными более 685 тысяч солдат – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 630 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 685 910 (+1630) человек,

танков – 9 097 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 18 287 (+33) ед,

артиллерийских систем – 19 753 (+34) ед,

РСЗО – 1 238 (+2) ед,

средств ПВО – 982 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 670 (+73),

крылатых ракет – 2 625 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 27 365 (+79) ед,

специальной техники – 3 535 (+22) ед.

Данные уточняются.