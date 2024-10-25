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Росіяни зранку вдарили по Херсону: 2 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 25 жовтня 2024, 08:24
Росіяни зранку вдарили по Херсону: 2 поранених
Наслідки російських ударів. Фото ілюстративне з Telegram Романа Мрочка

Вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Зранку російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма".

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Деталі: За його словами, на момент обстрілу ці мешканці були в приміщенні.

Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.  

Херсонвійна
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