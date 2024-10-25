Росіяни зранку вдарили по Херсону: 2 поранених
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 08:24
Вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.
Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова Мрочка: "Зранку російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма".
Реклама:
Деталі: За його словами, на момент обстрілу ці мешканці були в приміщенні.
Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.