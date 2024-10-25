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Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых

Ирина БалачукПятница, 25 октября 2024, 08:24
Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых
Последствия российских ударов. Фото иллюстративное из Telegram Романа Мрочко

Утром 25 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате этой вражеской атаки получили телесные повреждения два человека – женщина 64 лет и 72-летний мужчина. У обоих пострадавших взрывная травма. У женщины также осколочные ранения ног. У мужчины – контузия и черепно-мозговая травма".

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Детали: По его словам, на момент обстрела эти жители были в помещении.

Медики оказали раненым необходимую помощь на месте.   

Херсонвойна
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